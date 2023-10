The Rock svela il segreto per allenare i pettorali al meglio solo con i manubri

Solo qualche giorno fa, The Rock aveva svelato i segreti delle croci ai cavi per allenare al meglio i pettorali. In uno degli ultimi post pubblicati sul proprio account ufficiale Instagram, l’ex wrestler ed attore di Hollywood ha condiviso una clip di un altro esercizio che spesso utilizza per stimolare i pettorali.

Johnson non è nuovo a post del genere e spesso sui propri canali è solito pubblicare filmati dei suoi sei allenamenti a settimana, per stimolare e motivare i follower. Questa volta, sempre in merito agli esercizi per allenare il pettorale, la star di Fast & Furious si è soffermato sulle distensioni con i manubri alla panca piana che è utilizzata da molti personal trainer insieme alla panca piana per stimolare il petto.

Nel video, che potete vedere in calce, The Rock esegue il movimento a ritmo lento e controllato, massimizzando il tempo di tensione dei muscoli per ottenere la massima contrazione eccentrica in ogni ripetizione. Il segreto infatti è proprio questo: eseguire l’esercizio lentamente per stimolare al meglio i muscoli interessati. Le distensioni con i manubri infatti servono per aumentare forza e massa dei pettorali, ma anche dei deltoidi e dei tricipiti. Eseguirlo correttamente quindi porta benefici a diversi gruppi muscolari.