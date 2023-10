The Rock spiega come eseguire le distensioni con i manubri per pettorali più forti

Sono passati diversi giorni da quando The Rock ci ha mostrato la sua ricetta per dormire a base di cardio ed addominali, e l’ex wrestler sul proprio account ufficiale Instagram è tornato con un video che si sofferma su uno degli esercizi più efficaci per allenare i pettorali: le distensioni con i manubri.

L’attore infatti nella breve clip, che trovate in calce, spiega qual è la corretta esecuzione di questo esercizio che viene solitamente inserito dai personal trainer come complementare della più classica panca piana.

Nella descrizione - che spiega l’esercizio - The Rock consiglia di effettuare 8-10 ripetizioni con 3 secondi di negativo (discesa lenta) ed 1 secondo di fermo. Secondo Dwayne Johnson, non sono necessari movimenti esplositivi e come sempre la chiave in palestra è controllare l’esecuzione in quanto permette di eseguire meglio gli esercizi, magari con meno peso, ma garantisce una migliore efficacia.

Chiaramente, come sempre, il consiglio è di non limitarvi a seguire i video pubblicati sui social ma di affidarvi anche a personal trainer ed istruttori qualificati in quanto la scorretta esecuzione di un esercizio potrebbe anche farvi incappare in infortuni.

