The Rock vi ha sfidato: allenate petto e dorso con questo brutale superset!

Dopo aver scoperto come allenare i bicipiti come Michael B. Jordan e Jonathan Major di Creed III, un’altra star di Hollywood ci ha spiegato come allenarsi in palestra con i pesi. Si tratta di The Rock, ex wrestler e protagonista di Black Adam, che ha sfidato i suoi follower su Instagram.

Il fu Dwayne Johnson ha pubblicato sul proprio account alcuni consigli per allenare petto e dorso, con un superset composto da otto esercizi in totale (quattro per gruppo muscolare).

Johnson mette l’accento su un aspetto specifico: l’obiettivo di questo brutale superset non è sollevare i pesi più pesanti, ma raggiungere un volume elevato di ripetizioni con un peso moderato e con movimenti concentrati che hanno l’obiettivo di tenere sotto tensione per più tempo i muscoli.

Il trailer di The Rock Dave Rienzi anche in passato aveva sottolineato che l’ex wrestler è solito utilizzare questa tecnica, ed in un’intervista a Men’s Health Uk ha spiegato che “fare 20 serie di ripetizioni di un peso da moderato a moderatamente pesante è estremamente impegnativo e fa davvero pompare molto sangue nel muscolo”.

Siete pronti ad accettare questa sfida? Ovviamente il consiglio è di eseguire sempre gli esercizi con la massima sicurezza e seguendo le indicazioni del personale autorizzato.