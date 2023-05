The Rock ha mostrato il dropset che utilizza per allenare le spalle

Nuovo approfondimento di The Rock sui suoi allenamenti. Dopo che Dwayne Johnson ha svelato l’allenamento per i pettorali, l’attore ed ex wrester è tornato sul proprio account Instagram per parlare del set che utilizza per allenare le spalle.

Nel Reel, accompagnato dalla didascalia “Burn baby burn” si vede la routine completa che The Rock utilizza per le spalle: un dropset di alzate laterali con 10 ripetizioni con 50 libbre, a scalare fino a di 5 libbre per ogni serie da 8 ripetizioni fino a raggiungere le 5 libbre con 8 ripetizioni. In questo modo Johnson spiega che riesce ad arrivare a cedimento e quindi ad allenare le fibre delle spalle.

I dropset di questo tipo sono molto usati nelle fasi di ipertrofia in quanto permettono di accumulare lattato grazie alla totale assenza di recupero che sottopone i muscoli ad un affaticamento molto maggiore. “I manubri da 5-10 libbre non sono mai stati così pesanti” afferma The Rock nel video, dove spiega che questa tecnica di allenamento “è uno shock fenomenale per i tuoi muscoli e il tuo sistema per progressi, guadagni e resistenza”.

Qualche giorno fa, The Rock ha anche svelato la sua routine d’allenamento mattutina, che metterà a dura prova non solo i novizi ma anche i più esperti.

Come sempre, il consiglio è di farvi seguire da personale qualificato in grado di spiegarvi gli esercizi nel miglior modo possibile.