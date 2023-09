Il consiglio di The Rock per le croci ai cavi: così si esegue correttamente l'esercizio

Non è la prima volta che The Rock condivide i segreti dei suoi allenamenti sulle proprie pagine ufficiali Instagram, e probabilmente non sarà nemmeno l’ultima. L’attore ed ex wrestler, in un video pubblicato sul proprio profilo si è soffermato su un esercizio particolare: le croci ai cavi che sono molto utilizzate per allenare i pettorali.

Nella clip, in cui si vede Dwayne Johnson impegnato in un superset finale da 10-12 ripetizioni composto da croci ai cavi e flessioni con i piedi rialzati sulla panca, vengono forniti anche dei consigli per eseguire nel migliore dei modi gli esercizi. Innanzitutto, il wrestler afferma che la cosa principale è aprire il petto, allungarlo e cercare di concentrare il ritmo per eseguire ripetizioni di qualità, senza esagerare e senza velocizzarle troppe. Proprio in merito al ritmo, The Rock afferma che deve essere lento soprattutto nelle flessioni, dove si deve arrivare al cedimento, mentre per quanto riguarda le croci ai cavi è necessario tenere i cavi fermi giù per 3-4 secondi.

Fondamentale, come sostengono tutti i personal trainer, è la qualità delle ripetizioni: non serve a nulla esagerare con il peso in quanto il rischio di incappare in infortuni è elevato.

Come avvenuto anche in altre circostanze, il consiglio è di affidarvi a personal trainer o istruttori qualificati per eseguire nel migliore dei modi gli esercizi.