The Rap Game è arrivato anche in Italia e forse non ve ne siete accorti

Quante volte, guardando i classici programmi TV, ci siamo lamentati di talent show tutti uguali? Certo, innegabilmente quel tipo di contenuto piace al pubblico nostrano e le grandi emittenti hanno dunque buone motivazioni per proseguire anche su quella strada, ma che televisione sarebbe senza innovazione? Lo sa bene anche la Rai.

I tempi in cui l'emittente di Viale Mazzini sembrava sperimentare ben poco sembrano infatti essere stati messi da parte grazie al servizio di streaming RaiPlay, che di fatto sta facendo da catalizzatore e (perché no) da "campo di prova" per format che magari faticherebbero a trovare spazio in prima serata. Contenuti che forse possono intrattenere maggiormente anche un pubblico più giovane, abituato a fruire gratuitamente di RaiPlay tramite connessione a Internet.

Ecco dunque come si spiega il lancio di The Rap Game Italia su RaiPlay, approdato in esclusiva sulla piattaforma di streaming nella giornata del 24 febbraio 2023. Va bene: forse il marketing che ha preceduto il lancio di quello che viene definito dalla stessa Rai come "il primo docu talent tutto italiano sul mondo del rap" non è stato dei più espansivi, ma può risultare un bene non partire prevenuti.

The Rap Game è infatti un format estero andato in onda per la prima volta negli Stati Uniti d'America nel 2016, che cerca di presentare il mondo del rap in una chiave che strizza per certi versi l'occhio ai talent show, ma provando ad allontanarsi da questi ultimi per ritmo, creatività e location più vicine al genere musicale che vuole rappresentare. In The Rap Game Italia, sei ragazzi dall'età compresa tra 18 e 30 anni sono volenterosi di esprimersi tramite nient'altro che barre (va bene: c'è anche qualcosa di più melodico).

I giudici sono Wad, Roshelle e Capo Plaza: potreste non conoscerli solamente se non seguite il rap, dato che si tratta, ognuno nel rispettivo campo, di tre dei nomi più influenti della scena italiana, intenti in questa sede a valutare le performance dei concorrenti. Questi ultimi dovranno dimostrare le proprie abilità anche dinanzi a ospiti del calibro di Emis Killa ed Ensi, per citare nomi noti anche a chi ha un po' più anni sulle spalle. Il premio? Una produzione di AVA, noto hitmaker multiplatino dietro anche ai grandi successi dello stesso Capo Plaza.

Non vi facciamo troppi spoiler, ma potrebbe interessarvi dare un'occhiata alle otto puntate dello show tramite la pagina di The Rap Game Italia su RaiPlay. Il format è di quelli inaspettati per la Rai, considerato anche il pubblico più giovane a cui si rivolge, quindi dare una chance allo show potrebbe pian piano permetterci di mettere da parte quei noiosi programmi che il pubblico nostrano è solito sorbirsi. Non che The Rap Game Italia sia perfetto, ma quantomeno rappresenta qualcosa di diverso.