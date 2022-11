La musica suona sulle frequenze dei motori Lamborghini: il progetto arriva su Spotify

Senza dubbio, l'industria musicale liquida rappresenta uno dei mercati più prolifici di questi anni. Un mercato capace di generare profitti da milioni di dollari e a cui, pian piano, si stanno avvicinando sempre più aziende e soggetti terzi che, almeno a primo impatto, con la musica c'entrano ben poco. L'ultimo esempio? Niente meno che Lamborghini.

La celebre azienda automobilistica, infatti, ha recentemente deciso di rilasciare tre personalissime playlist di Spotify, ognuna delle quali dedicata a uno dei suoi motori: V12, V10 e V8 biturbo. Il progetto, denominato "The Engine Songs", dimostra come l'azienda di Sant'Agata Bolognese sia sempre attenta a tutto quello che la circonda, con un occhio di riguardo a quelle che sono le nuove tendenze.

Ogni playlist contiene un totale di 24 brani, che sembrerebbero essere "scientificamente sintonizzati" sul suono e sul rombo del relativo motore, offrendo così un'esperienza di guida completamente nuova ed inedita.



Per farvi qualche esempio: secondo la scienza il suono del motore V12 della Aventador LP 780-4 Ultimae ai minimi regimi corrisponde a un Fa diesis (92,50 Hz), la stessa tonalità del brano Canone Infinito di Lorenzo Senni, inclusa nella playlist V12.



A 4.000 giri/min i pistoni riproducono un Sol (98 Hz), l'ideale per riprodurre Run Away di Ben Böhmer in sottofondo. Al picco massimo di 8.000 giri/min il V12 si spinge fino al Sol diesis (103,83 Hz) di We Can All Dance di Sam Collins.



Il progetto è stato seguito direttamente dal produttore musicale Alex Trecarichi e vanta la collaborazione di diversi ingegneri del suono, che hanno contribuito a rendere la raccolta il più coinvolgente possibile.

Una nuova e inaspettata collaborazione, quella tra Lamborghini e Spotify, piattaforma che sembra aver raggiunto l'apice del suo successo, come dimostrano anche gli incredibili numeri di Midnights, l'ultimo album di Taylor Swift. E che potrebbe aprire la porta ad altri inaspettati progetti, che potrebbero nascere proprio sulla scia di "The Engine Songs".

