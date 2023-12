The Cure, un tuffo nel passato con la splendida capsule di NOAH

I fan di Robert Smith & Co. si sentiranno a casa con la nuova collezione Fall/Winter NOAH X The Cure. Era il 2017 quando il brand di abbigliamento e la popolare band inglese si avvicinarono per la prima volta per una preziosa capsule collection.

A distanza di cinque anni, le due entità rinnovano il loro sodalizio con una serie di capi pensati per riscrivere le regole del gioco per quel che riguarda il merchandising "da concerto". NOAH ha cercato di racchiudere le sonorità della band in una nuova serie di indumenti, cercando al contempo di esprimerne al massimo la creatività e il lato emozionale. Per raggiungere il suo obiettivo, la squadra di Brendon Babenzien ha coinvolto nel progetto l'artista Perla Haney-Jardine per rinfrescare il look della sua linea e darle una nuova identità.

La collezione sarà disponibile al pubblico a partire dal 7 dicembre 2023 sia online che negli store del brand. La collezione è stata anche protagonista di una lunga serie di post su Instagram, che racchiude i principali capi della collezione. Tra felpe, maglioni, magliette e accessori, la collaborazione attraversa le principali fasi emotive della band e i pezzi che li hanno resi famosi, attraverso grafiche ispirate, scatti e cover degli album. Potete dare un'occhiata alla preview prima del lancio sul sito ufficiale di NOAH.