The Black Keys e Liam Gallagher oggi 1 Luglio agli iDays: le scalette dei concerti

Dopo la giornata di iDays in compagnia di Travis Scott, torna stasera il festival di musica live milanese con una lineup di musica rock molto interessante: a salire sul palco saranno i Black Keys e Liam Gallagher, entrambi headliner di una giornata che sarà aperta dai Nothing But Thieves.

Per quanto riguarda i Black Keys, la scaletta dovrebbe essere la seguente:

I Got Mine

Fever

It Ain′t Over

Your Touch

Crawling King Snake (Big Joe Williams cover)

Tighten Up

Have Love, Will Travel (Richard Berry cover)

Lo/Hi

Howlin’ for You

Weight of Love

Heavy Soul

Everlasting Light

Next Girl

Your Team Is Looking Good

Ten Cent Pistol

Gold On The Ceiling

Wild Child

She’s Long Gone

Little Black Submarines

Lonely Boy

Poche indicazioni invece sulla scaletta di Liam Gallagher, ma possiamo basarsi su quella proposta nell’ultima tappa del C’Mon You Know Tour in Messico:

Morning Glory

Rock ’n’ Roll Star

Wall of Glass

Everything’s Electric

Stand by Me

Roll It Over

Slide Away

More Power

Diamond in the Dark

The River

Once

Some Might Say

Wonderwall

Live Forever

Champagne Supernova

Cigarettes & Alcohol

Il rocker inglese, quindi, come sempre potrebbe proporre un mix di canzoni degli Oasis e della sua discografia solista.

Per quanto riguarda le informazioni sugli orari, alle 16 è prevista l’apertura dei cancelli, mentre alle 17:30 si esibiranno i Nothing But Thieves che proprio nella giornata di ieri hanno pubblicato il nuovo album. I The Black Keys saliranno sul palco alle 19:15, mentre Liam Gallagher alle 21:30.