The 1975 in concerto stasera 19 Marzo al Forum di Assago: la scaletta

Questa sera, arrivano i The 1975 al Mediolanum Forum di Assago, con il loro “Sill.. At The Very Best” Tour che ha toccato le principali città ed arene del Vecchio Continente. Il gruppo inglese passerà per il nostro paese prima di concludere il tour in Germania ed Olanda.

E dal momento che la band capitanata da Matty Healy è già in tour da diversi mesi, è possibile ottenere qualche informazione sulla scaletta, che a grandi linee dovrebbe essere la seguente:

The 1975 (BFIAFL)

Looking for Somebody (to Love)

Happiness

Part of the Band

Oh Caroline

I'm in Love With You

A Change of Heart

Song played from tape

Robbers

Somebody Else

I Always Wanna Die (Sometimes)

fallingforyou

About You

When We Are Together

Be My Mistake (Acoustic; Matty solo)

Consumption

Jesus Christ 2005 God Bless America (Polly Money alla voce)

If You're Too Shy (Let Me Know)

TOOTIMETOOTIMETOOTIME

It's Not Living (If It's Not With You)

Love It If We Made It

Sex

Give Yourself a Try

Il via dello show è previsto per le 20:30, salvo ritardi, ed il termine è in programma per le 22:15 circa. I biglietti sono in vendita direttamente su Ticketone e sulle principali piattaforme di rivendita.

