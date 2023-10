Tesla lancia un nuovo set di birre e boccali: è ispirato al Cybertruck

Tesla non produce soltanto automobili, batterie e pannelli solari: nel suo shop è possibile trovare oggetti di ogni tipo, spesso anche da collezione, come le nuove birre ispirate al pick-up elettrico Cybertruck.

Non è la prima volta che la società di Elon Musk crea prodotti alcolici: a inizio 2023 vi avevamo raccontato dell’arrivo sul mercato della Tesla GigaBier, una birra tedesca che celebrava i 500 anni del German Reinheitsgebot. A fine 2020 era arrivata anche la tequila a marchio Tesla in una bottiglia a forma di fulmine, non sorprende dunque assistere al lancio di altri prodotti simili.

Parliamo questa volta di una Limited Edition chiamata CyberBeer + CyberStein. Se state già pensando di investire i vostri soldi, il set non viene purtroppo venduto in Italia, nello shop americano però si scopre che il tutto viene commercializzato a 150 dollari (circa 140 euro) - non male per una coppia di birre da 33 cl e due calici. Le bottiglie contengono Helles Lager create con malti tedeschi di qualità Saaz e Hallertau Mittlefruh.

Per stessa ammissione di Tesla, le bottiglie e i boccali associati celebrano l’esoscheletro spigoloso del Cybertruck, il pick-up elettrico futuristico che a breve dovrebbe essere commercializzato. Pur contenendo ottimi ingredienti tedeschi, la birra viene prodotta e imbottigliata in California dalla Buzzrock Brewing Co. Le spedizioni partiranno alla fine di ottobre, non sappiamo però quante unità ne sono state create.