Tesla lancia la sua prima birra, rigorosamente tedesca: ecco la GigaBier

Chi conosce il mondo Tesla lo sa bene: la società di Elon Musk non vende soltanto automobili ma anche accessori di ogni tipo e talvolta anche oggetti fuori dagli schemi. Dopo la mitica Tesla Tequila uscita a fine 2020, l'azienda ci riprova con la Tesla GigaBier.

Elon Musk ha appena lanciato la sua prima birra a marchio Tesla, anche se il prezzo non è proprio accessibile a tutti: sullo shop ufficiale un set da 3 bottiglie da 330 ml viene venduto a 89 euro. Sappiamo bene che ci stiamo avvicinando all'1 aprile ma questo non è affatto uno scherzo: per celebrare la Giga Berlin e allo stesso tempo il suo pick-up elettrico Cybertruck, Tesla si è affidata a un'azienda tedesca per la produzione di questa particolare birra, con tasso alcolico al 5%.

Oltre al Cybertruck, la birra celebra anche i 500 anni del German Reinheitsgebot, l'atto che a partire dal 1516 ha regolamentato e permesso la produzione e la vendita della birra in Baviera. Stando allo shop ufficiale di Tesla, la birra è "Powered by Cybershops", mentre è venduta e distribuita da BrouwUnie. Come detto in apertura, è rigorosamente Made in Germany. Sul sito Tesla è possibile trovare anche una piccola descrizione organolettica: la GigaBier ha "note di agrumi, bergamotto e frutta dolce".