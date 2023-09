La terza maglia del Monza è ispirata al circuito di Formula 1

A pochi giorni dalla presentazione della nuova collezione Ferrari per il GP di Monza 2023, anche la squadra di calcio di casa ha svelato un kit speciale che presumibilmente sfoggerà già questo weekend in occasione del derby lombardo contro l’Atalanta.

Monza e Lotto infatti hanno approfittato del weekend di corse - che speriamo possa essere fortunato per la Ferrari - per svelare la terza maglia della stagione 23/24 che come vedremo poco sotto si intreccia proprio con il Gran Premio di Formula 1.



Il claim che accompagna il lancio è “Born to be faster” e la divisa è ispirata proprio all’Autodromo Nazionale di Monza. Ad essere padrone è infatti il nero, che torna protagonista del terzo kit del Monza dopo sei stagioni: a condirlo c’è una banda biancorossa che termina con la scacchiera della bandiera sventolata al traguardo delle corse di F1. All’interno del colletto si alterna proprio il bianco ed il rosso che richiama i cordoli e le curve che disegnano il circuito.



Sempre sul retro del colletto è presente il logo del City Partner Autodromo Nazionale Monza che va a decretare l’unicità della maglia. Protagonisti della campagna promozionale sono il capitano Pessina insieme a Pablo Mari, Dany Mota, Jose Machin e Andrea Colpani, che hanno esplorato i luoghi simbolo del circuito in notturna.