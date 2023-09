Il Tempio di Abu Simbel diventa un LEGO... con tanto di camera segreta!

Mentre la replica LEGO del Senato Galattico di Star Wars incanta i fan della Galassia Lontana Lontana e dei mattoncini danesi, gli appassionati di storia e mitologia potranno gioire dando un'occhiata all'incredibile riproduzione del Grande Tempio di Abu Simbel - uno dei luoghi più iconici dell'Egitto dei Faraoni - comparsa su LEGO Ideas.



Il set, pubblicato su Lego Ideas un annetto fa, ha appena raggiunto i 10.000 Supporters. Come sempre, si tratta di un traguardo importantissimo: a questo punto, infatti, il diorama verrà preso in considerazione da LEGO per la pubblicazione. Lasciatecelo dire: il (possibile) set di Abu Simbel non sfigurerebbe affatto accanto agli altri set della serie LEGO Architecture, specie a quello dedicato alla Grande Piramide di Giza.



Per la verità, quello di Abu Simbel è un set persino più grande della Piramide di Giza. Il prodotto, realizzato da ilPas, è composto da ben 3.000 pezzi (contro i 1.500 della piramide, per intenderci) e misura 40 centimetri di lunghezza, 28,8 centimetri di altezza e 28,8 centimetri di spessore. Si tratta di una replica fedelissima all'esterno, dotata anche di una struttura interna molto solida e di una serie di segreti mica male.



Per esempio, all'interno del set è presente una camera del Tesoro segreta, come quella che potrebbe trovarsi in profondità nel mausoleo stesso. Non solo: nella struttura interna troviamo porte, corridoi e cavità, che mimano quelli realmente presenti nella struttura risalente all'Antico Egitto. Non mancano nemmeno i sarcofagi antichi, pensati per ospitare il Faraone che ha fatto costruire Abu Simbel.



IlPas, infatti, ha pensato bene di includere le miniature del Faraone Ramses II e della Regina Nefertari, i due sovrani che hanno fatto erigere il Tempio di Abu Simbel a celebrazione del proprio sfarzo. Come per ogni tempio egizio, poi, il Tesoro segreto sarà accessibile solo dopo aver risolto un piccolo puzzle!