Telepass sfreccia nel Metaverso: lanciata una collezione di NFT esclusivi

Telepass entra nel Metaverso. Sì, avete letto bene: la società, meglio nota per i suoi servizi di pagamento wireless per le autostrade e le tangenziali d'Italia, sta per fare il salto al Web 3.0. Come? Con una collezione di NFT composta da ben mille pezzi unici, tutti presenti sulla blockchain di Ethereum.

Quello di Telepass non è il primo progetto italiano recente e incentrato sui token non-fungibili a saltare alla ribalta delle cronache: al contrario, a metà novembre anche la startup italiana Monuverse ha lanciato la sua collezione di NFT, dimostrando che al settore dell'hi-tech del nostro Paese interessi ben poco dei drammatico calo del mercato NFT che si è verificato negli ultimi mesi, in parallelo al deprezzamento delle principali criptovalute.

La proposta di Telepass è una delle più classiche: gli NFT non digitalizzeranno gli abbonamenti e le sottoscrizioni per i pagamenti autostradali, né saranno direttamente legati ad essi. Al contrario, acquistando i token sarà semplicemente possibile ad un programma di membership esclusivo, con tanto di sconti sugli acquisti effettuati sull'app Telepass.

Telepass ha anche pubblicato una roadmap che promette una pletora di servizi e offerte chi acquista i token della sua linea, intitolata "NTLP": agevolazioni e sconti riguarderanno il carburante, le ricariche per i veicoli elettrici, gli skipass, il car sharing e il lavaggio delle auto, tutti settori in cui Telepass vanta una presenza ormai consolidata.



Lo scopo dell'iniziativa, ha spiegato l'Amministratore Delegato di Telepass Gabriele Benedetto, sarà quello di "rivoluzionare la loyalty nella mobilità", mentre uno dei pilastri del servizio sarà la sua esclusività, dal momento che la membership sarà offerta solo ai mille acquirenti dei token della collezione.

Insomma, se ritenete il progetto interessante vi conviene prestare particolare attenzione alla data di inizio del minting degli NFT Telepass, fissata per le 12:00 di lunedì 12 dicembre. Il prezzo di partenza dei token sarà pari a 0,1 ETH, ovvero poco meno di 117 Euro. Ovviamente, gli NFT potranno poi essere rivenduti sui principali marketplace secondari, come OpenSea.