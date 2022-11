Telepass vi regala un giorno di Skipass per il Black Friday 2022

Una nuova stagione sciistica è ormai alle porte e Telepass ha un regalo da farvi, in occasione del Black Friday naturalmente: un rimborso del 100% sulla prima giornata di sci in uno degli oltre 45 comprensori convenzionati.

La promozione è riservata ai clienti che richiederanno almeno una tessera Skipass di Telepass dal 21 al 28 novembre 2022, avete dunque una settimana di tempo a partire da oggi 21 novembre. La procedura è molto semplice, basta attivare il servizio Skipass tramite l'app Telepass (possono farlo i clienti con pacchetto Telepass Plus o Telepass Pay X, per saperne di più abbiamo provato i servizi Telepass Plus), richiedere la tessera che verrà inviata direttamente al proprio domicilio e registrarla successivamente entro l'8 dicembre 2022 (attenzione, il costo d'attivazione è di 5 euro per ogni singola tessera). Per ogni contratto è possibile richiedere fino a un massimo di quattro tessere Skipass, tutte intestabili ai membri del nucleo familiare. Il cashback del 100% sarà applicato su una singola tessera per cliente sulla prima giornata di sci entro il 31 marzo 2023.

Le promozioni non finiscono qui, Telepass infatti applicherà un cashback del 15% sulle discese effettuate in tutti i comprensori convenzionati a chi userà il pagamento Skipass sull'app per smartphone. L'iniziativa durerà per l'intera stagione invernale, dal 1 dicembre 2022 al 31 marzo 2023. Al momento dell'addebito i clienti Telepass vedranno riconosciuto il rimborso del 15% sull'importo dovuto, calcolato nell'intero periodo di utilizzo.

Vi ricordiamo che il servizio Skipass di Telepass è partito con la stagione 2018/2019 ed è oggi attivo in 6 regioni, ovvero Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Emilia-Romagna per un totale di oltre 45 comprensori e oltre 3.000 km di piste.