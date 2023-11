Tedua l'8 ed il 9 Novembre 2023 al Palazzo dello Sport di Roma: la scaletta del concerto

Serata di grande musica quella di oggi in Italia. Parallelamente al concerto di Noel Gallagher a Milano, al Palazzo dello Sport di Roma va in scena il “Divina Commedia Tour” di Tedua, che farà bis domani 9 Novembre 2023.

Questa dovrebbe essere la scaletta del concerto, almeno basandoci sulle ultime proposte. Chiaramente, la setlist potrebbe essere soggetta a cambiamenti:

Intro La Divina Commedia

Angelo All'lnferno

Lo sai

Paradiso Artificiale

Lo-fi For U

Volgare

Mancanze Affettive

Diluvio A Luglio

Red Light

Soffierà

OC (California)

3 chances

Il fabbricante di chiavi

Sangue misto

Scala Di Milano

Buste della spesa

La legge del più forte

Blueface (Vaz Tè cover)

Purple

Acqua

Anime Libere

Dimmi che c'è (thasup cover)

Lingerie

La Verità

Hoe

Malamente

Bagagli

Wasabi 2.0

Vertigini

Outro Purgatorio

I biglietti sono stati in vendita su Ticketone e sulle principali piattaforme, ma sono immediatamente andati sold out. Il Divina Commedia Tour continuerà l’11 novembre 2023 a Genova all’RDS Stadium, il 13 Novembre ed il 4 Dicembre 2023 al Mediolanum Forum. Come sempre, consigliamo di affidarvi alle piattaforme ufficiali di rivendita.