Ted Lasso è fan di Adriano Celentano: nel terzo episodio c'è Prisencolinensinainciusol

Il successo della terza stagione di Ted Lasso era ampiamente prevedibile, ma nel terzo episodio il coach del Richmond omaggia anche uno dei più grandi artisti della musica italiana: Adriano Celentano.

Nella puntata in questione infatti è presente “Prisencolinensinainciusol”, un finto brano in inglese del Molleggiato. I fan italiani hanno immediatamente colto la citazione, mentre non è chiaro quale sia stato il riscontro Oltremanica.

Prisencolinensinainciusol è presente in una delle scene più divertenti ed allo stesso tempo importanti nella traccia. Ovviamente se non volete spoiler non continuate con la lettura della notizia.

La scena in questione è quella in cui si parla dell’ingaggio di Zava, una star che secondo molti sarebbe una parodia di Zlatan Ibrahimovic e che fa subito la differenza contribuendo alla scalata dell’AFC Richmond in classifica ed a renderla una delle sorprese della Premier League sebbene i pronostici la dessero come una delle papabili retrocesse.

Il brano accompagna il racconto della scalata del Richmond, in una sequenza senza alcun dialogo in cui si può chiaramente udire la traccia pubblicata nel 1972. Chissà che non torni nuovamente in cima alle classifiche come fatto da Master of Puppets dei Metallica e Running Up That Hill (A Deal with God) di Kate Bush che hanno beneficiato dell’effetto Stranger Things.