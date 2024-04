Taylor Swift nella storia: è la prima musicista ad entrare nella classifica di Forbes

Altro record per Taylor Swift, che si aggiunge ai numerosi primati raggiunti dalla cantautrice staunitense negli ultimi tempi. Forbes infatti ha comunicato che la cantante è ufficialmente entrata nella sua classifica dei miliardari grazie ad un patrimonio da 1,1 miliardi di Dollari.

Si tratta di un annuncio storico, dal momento che la Swift è la prima musicista ad entrare in tale classifica grazie ai guadagni provenienti esclusivamente dal suo catalogo e produzione musicale. Nessun cantante infatti prima d’ora era entrato nella lista dei miliardari con un patrimonio generato solo da musica e concerti dal vivo.

La rivista infatti afferma che la padrona di casa dell’Eras Tour, che il prossimo luglio arriverà in Italia a San Siro con due tappe già sold out da quasi un anno, ha guadagnato 500 milioni di Dollari dalle royalties ed il tour e 500 milioni di Dollari dal suo catalogo musicale dal 2019. Tale data è cruciale in quanto comprende non solo i nuovi dischi (il prossimo 19 Aprile Taylor Swift pubblicherà il nuovo album) ma anche dalle reincisioni dei vecchi album che sono state pubblicate a seguito dello scontro con l’ex manager Scott Braun. Fanno parte del patrimonio 125 milioni di Dollari di beni immobiliari e 100 milioni di Dollari di royalties versate da Spotify solo nel 2023.

