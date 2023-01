Taylor Swift regina dei vinili nel 2022, ma ci sono anche i Beatles e Michael Jackson

“Midnights” di Taylor Swift, e poi un abisso. Possiamo riassumere così la classifica di Satista sulle vendite dei vinili nel 2022 negli Stati Uniti. A dominare è l’ultima fatica della popstar inglese, seguita a ruota dall’ex One Direction Harry Styles con il suo “Harry’s House”.

“Midnights” di Taylor Swift ha piazzato 945mila copie, più del doppio delle 480mila di “Harry’s House” di Harry Styles, che a sua volta ha quasi doppiato “Sour” di Olivia Rodrigo. Interessante anche notare come due album su tre presenti nella top 3 siano stati pubblicati nel 2022, un chiaro sintomo di come le uscite discografiche dello scorso anno abbiano spinto le vendite.

In quarto posto c’è “good kid, m.A.A.d city” di Kendrick Lamar del 2021, con un 254mila copie vendute, seguito dall’immortale “Roumors” dei Fletwood Mac.

E se dobbiamo parlare di album immortali e senza tempo, non possiamo non citare i dischi in nona e decima posizione: “Thiller” di Michael Jackson e “Abbey Road” dei Beatles, che hanno bisogno di poche presentazioni. A proposito di Fab Four, in settimana Paul McCartney ha annunciato il nuovo libro fotografico che racconta proprio l’alba della Beatlemania con scatti esclusivi e mai visti prima d’ora, provenienti dall’archivio personale del bassista dei quattro di Liverpool.