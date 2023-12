Taylor Swift: così mi sono preparata all'Eras Tour. Il folle allenamento della popstar

Nella giornata di ieri, è arrivata la notizia che Taylor Swift è la persona dell’anno 2023 per il TIME. Come di consueto, il periodico ha dedicato ampio spazio alla personalità che sarà sull’ultima copertina dell’anno. In uno dei numerosi speciali, la popstar americana ha parlato del suo regime d’allenamento prima di ciascun concerto.

I concerti dell’Eras Tour infatti sono molto impegnativi dal punto di vista fisico: Taylor Swift non canta solo, ma suona vari strumenti e balla, per quasi quattro ore. Questo ritmo l’ha mantenuto per 66 live tenuti negli Stati Uniti, e lo manterrà anche nel 2024 quando sono in programma altri 85 concerti (tra cui due allo Stadio San Siro di Milano, a Luglio). Taylor Swift però in un’intervista non si è detta in alcun modo spaventata ed anzi, ha affermato che dal momento che i fan hanno dovuto “lottare” per ottenere un biglietto, vuole proporre loro uno spettacolo più lungo possibile e che la faccia sentire bene quando lascia gli impianti.

Per fare ciò, a sei mesi dal via dell’Eras Tour, ha iniziato un nuovo protocollo di allenamento, conscia del fatto che si trattava del tour più impegnativo di sempre per lei.

Il regime d’allenamento a cui si è sottoposta prima dell’Eras Tour prevedeva una corsa sul tapis roulant mentre cantava l’intera scaletta dell’Eras Tour. La velocità della corsa variava a seconda della velocità delle canzoni: per quelle con un ritmo più serrato correva più veloce, mentre per le canzoni lente si affidava ad una camminata veloce. Non solo cardio però, perchè Taylor Swift ha anche seguito un programma focalizzata sulla forza, condizionamento e pesi, dogpound ed ovviamente tre mesi di lezioni di ballo.

Ovviamente la preparazione ha coinvolto anche la sua dieta: a differenza dei precedenti tour, Taylor Swift ha smesso di bere alcolici già da un paio di mesi prima del via dell’Eras Tour, e si è concessa uno sgarro solo durante la serata dei Grammy.

Durante le pause del tour, si è concessa una giornata di completo riposo a letto che le hanno consentito di recuperare. "Non lasciavo il mio letto se non per prendere del cibo, riportarlo a letto e mangiarlo lì", ha raccontato. “È uno scenario da sogno. Riuscivo a malapena a parlare perché avevo cantato per tre serate di fila. Ogni volta che facevo un passo i miei piedi facevano crunch, crunch, crunch per aver ballato con i tacchi. Ma è la sensazione più appagante che abbia mai provato”.

Ora l’Eras Tour è in pausa, ma Taylor Swift non ha messo in pausa il suo regime d’allenamento e sta continuando a non bere e ad allenarsi per mantenere forza e resistenza.

