Taylor Swift è la persona dell'anno 2023 per il TIME: 'nessuno sposta le persone come lei'

Dalla rosa dei candidati a titolo di Persona dell’Anno 2023 per il TIME, la redazione del prestigioso magazine ha scelto Taylor Swift. La popstar americana infatti sarà presente sull’ultima edizione dell’anno del giornale.

Come si legge nell’articolo pubblicato dal TIME, i giornalisti hanno voluto celebrare l’incredibile 2023 della cantautrice, nel corso del quale ha “perfezionato la sua arte, non solo con la musica, ma anche la sua posizione di narratrice dell’era moderna”.

Il TIME osserva che in questo 2023 tumultuoso per varie ragioni, Taylor Swift è stata una delle fonti di luce in un mare di oscurità e “nessun altro sul pianeta oggi può spostare così tante persone così bene come lei”.

Swift viene descritta come una delle poche persone che è allo stesso tempo “scrittrice ed eroe della propria storia”, e nell’articolo in cui si spiegano le motivazioni che hanno portato a tale scelta non si citano solo i record raggiunti dalla cantante con il suo Eras Tour, le posizioni in classifica raggiunti dai suoi album e dalle sue canzoni, ma anche di come la sua popolarità sia cresciuta nel corso dei decenni fino a raggiungere a 33 anni “una sorta di fusione nucleare”.



Si parla anche di come nel 2023, i sindaci e leader mondiali abbiano fatto a gara per portare nei loro stati e nelle loro città l’Eras Tour, che ha dato un boost importante all’economia locale consacrando la Swift come una star che va oltre la musica.

A lei, quindi, sarà dedicata la copertina della prossima edizione del TIME, "per aver costruito un mondo tutto suo che ha creato un posto per così tante persone, per aver trasformato la sua storia in una leggenda globale, per aver portato gioia a una società che ne ha disperatamente bisogno".