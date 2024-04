Taylor Swift e Pearl Jam: è un venerdì di nuovi album incredibile

Due opposti che si scontrano, simbolicamente: da una parte Taylor Swift, regina del pop ed artista numero uno al mondo, dall’altra i Pearl Jam che sono simbolo di quel movimento grunge ed una delle band rock più amate dal pubblico. Oggi sono loro i protagonisti assoluti del venerdì di uscite musicali.

L’album più atteso del venerdì, e probabilmente dell’anno, è però “The Tortured Poets Department”, il nuovo lavoro della cantante 34enne (l’undicesimo della carriera) che arriva a due anni di distanza da Midnights ed a pochi mesi dalla Taylor’s Version di 1989. La cantautrice ha stupito tutti non sono con l’annuncio e pubblicazione del video musicale di “Fortnight”, il singolo che vede il featuring di Post Malone, ma anche con un doppio CD. A poche ore dalla pubblicazione della versione normale di TTPD, infatti, Taylor Swift ha annunciato che “è una sorpresa delle 2 di notte: 'The Tortured Poets Department' è un doppio album segreto. Ho scritto tante poesie tormentate negli ultimi 2 anni e volevo condividerle tutte con voi, quindi ecco la seconda puntata di 'Ttpd: The Anthology'. 15 canzoni extra. E ora la storia non è più mia… è tutta vostra!”. Ed inutile dire che gli Swiftie di tutto il mondo ringraziano ed hanno già assaltato Spotify, che subito dopo la pubblicazione del disco della loro beniamina è andato ko per qualche minuto, come confermato anche da Downdetector.

Per gli amanti della musica rock ed alternative, c’è anche “Dark Matter” dei Pearl Jam. Eddie Vedder (che ha partecipato ad un concerto di Taylor Swift in estate insieme alla famiglia, tutto documentato su instagram), e soci tornano con quello che hanno definito “il nostro lavoro migliore” oltre che un album che “offre un pò di tutto ai fan di lunga data dei Pearl Jam”. Il disco contiene undici tracce, tra cui figurano i già pubblicati singoli Dark Matter, Running e Wreckage.

