Taylor Swift diventa un LEGO? Il modellino dell'Eras Tour potrebbe diventare realtà

L'Eras Tour di Taylor Swift è un successo senza precedenti, che ha fatto registrare il tutto esaurito in ogni sua tappa negli Stati Uniti e nel resto del mondo. Non stupisce, dunque, che il set LEGO Ideas dedicato all'ultima tournée di Taylor Swift sia a sua volta un campione di popolarità: la casa dei mattoncini danesi potrebbe produrlo davvero!

Nelle scorse ore, infatti, il set LEGO Taylor Swift: The Eras Tour ha raggiunto i 10.000 Supporter sul sito web di LEGO Ideas. Se conoscete i meccanismi di funzionamento di LEGO Ideas lo saprete già: una volta raggiunti i 10.000 Supporter, un progetto viene ufficialmente preso in considerazione dalla casa dei mattoncini danesi per la vendita. Quello dell'Eras Tour non è il primo set LEGO Ideas di Taylor Swift ad essere messo al vaglio per la commercializzazione: una settimana fa, infatti, anche il modellino della Lover House, tratta dall'album "Lover", ha toccato i 10.000 fan.



Nel caso del diorama ispirato all'Eras Tour, però, il numero minimo di Supporter per la pubblicazione è stato raggiunto in soli due mesi. Il set, realizzato da DonnyDings, è infatti stato caricato sulla piattaforma Ideas l'8 giugno scorso. Per fare un paragone, il modellino a tema "Lover" ci ha messo più di un anno per raggiungere i 10.000 fan.



In ogni caso, il set LEGO dell'Eras Tour conta 2.974 pezzi e punta a ricostruire il palco "standard" dei concerti di Taylor Swift insieme alle quattro scenografie che la crew della cantante fa ruotare durante lo spettacolo, in modo da ricostruire ogni esibizione e ogni brano, per la gioia dei fan. Tramite un articolato sistema di giunture, inoltre, palco e scenografie possono essere collegati tra loro e staccati in modo semplicissimo, senza rovinare la build.



Completano il prodotto la bellezza di 10 minifigure, tutte dedicate a Taylor Swift ("una per ogni Era, contano anche le canzoni a sorpresa!", spiega il creatore), una figure del chitarrista Paul Sidoti e quattro ballerine che accompagnano la performer in ogni sua esibizione. Non sappiamo se LEGO procederà davvero alla pubblicazione, ma visto il successo del set (e la fama globale di Taylor Swift) non ci stupiremmo di vedere il modellino in vendita nei LEGO Store molto presto.