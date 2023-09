Taylor Swift ha lanciato una frecciata a Kanye West durante l'Eras Tour?

L’Eras Tour di Taylor Swift si prende una pausa, dopo i quattro concerti - ovviamente sold out - di Città del Messico. La cantautrice infatti riprenderà la tournée il prossimo novembre con la seconda leg che arriverà anche in Italia il prossimo anno con due date allo Stadio San Siro.

Nelle ultime ore però si è parlato di quella che secondo gli Swiftie sarebbe una frecciatina che la cantante avrebbe lanciato a Kanye West durante il concerto di Domenica 27 Agosto 2023. Taylor Swift e Kanye West sono stati protagonisti dello scandalo dei VMA 2009, quando il rapper interruppe la cantante durante la premiazione affermando che Beyoncé avrebbe meritato di vincere il premio per il miglior video più di lei.

In un video circolato sui social, si vede Taylor Swift suonare al pianoforte, ma la performance viene interrotta dagli applausi scroscianti del pubblico. È a questo punto che parte quella che per molti sarebbe la frecciata a Ye: “a proposito, è il modo migliore per essere interrotti, semplicemente da persone che cantano il tuo nome" afferma la Swift, che poi sottolinea come questo sia “davvero l'unico modo per essere interrotti, e lo saprei”.

Nel frattempo, tra un concerto e l’altro Taylor Swift ha racimolato un altro record: lo scorso 29 Agosto infatti è diventata la prima artista donna nella storia di Spotify a raggiungere quota 100 milioni di ascoltatori mensili.