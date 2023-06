Taylor Swift, l'Eras Tour arriva in Italia: un live nel 2024 a San Siro! I biglietti

A sorpresa, Taylor Swift ha annunciato che l’Eras Tour farà tappa anche in Italia, nel 2024. L’iconica popstar infatti porterà il suo tour europeo anche nel nostro paese a San Siro per un’unica imperdibile data.

La cantante inglese terrà un concerto allo Stadio di Milano il 13 Luglio 2024 con il suo spettacolo da oltre 44 canzoni che sta già portando in giro per gli Stati Uniti.

Gli organizzatori dell’evento, D’Alessandro e Galli, hanno spiegato che i fan che vogliono assicurarsi i biglietti per assistere al concerto avranno la possibilità di registrarsi alla lottery che darà ai fortunati vincitori (scelti in maniera casuale) alla fase di prevendita che partirà il 13 Luglio 2023, ad un anno esatto dall’evento.

La registrazione è già aperta e si può completare attraverso questo indirizzo fino alle 23:59 del 22 Giugno.

I fan registrati riceveranno un codice univoco ed avranno la possibilità di accedere per primi all’acquisto dei biglietti. Attenzione però: la registrazione non dà assoluta certezza di ricevere il codice, e gli organizzatori spiegano che “prevediamo che la domanda sarà molto superiore ai biglietti disponibili. Solo un numero limitato di fan selezionati in modo casuale avrà la possibilità di accedere alla vendita, mentre gli altri saranno inseriti nella lista d’attesa. L’accesso alla vendita non garantisce in ogni caso l’acquisto dei biglietti. Come sempre, chi prima avrà accesso al processo di acquisto, prima avrà la possibilità di acquistare, in base alla disponibilità. Se non si viene inizialmente selezionati per partecipare alla vendita, si verrà inseriti nella lista d’attesa e si riceverà un invito qualora si rendano disponibili altri biglietti”.

Subito dopo l’annuncio,il sito di Ticketone è andato in sovraccarico per l’eccesso di richieste e l’hashtag Taylor da oltre dodici ore è nei trend tweet di Twitter.