Taylor Swift entra nella sua Era miliardaria: 'frutto solo di musica e performance'

La giornata di ieri non è solo stata di festa per le Swifties dopo la pubblicazione della Taylor’s Version di 1989, ma anche per la stessa cantautrice americana che è entrata nel club dei miliardari del mondo.

Grazie all’Eras Tour, che il prossimo anno arriverà anche in Italia con una doppia data a Milano, e l’incredibile successo ottenuto dal film-concerto The Eras Tour, il patrimonio stimato di Taylor Swift è cresciuto ad 1,1 miliardi di Dollari secondo Bloomberg.

La stessa rivista fa notare che Taylor Swift è una delle poche figure del mondo dell’intrattenimento ad aver costruito la sua ricchezza esclusivamente intorno alla musica musica e le sue performance. Viene infatti fatto l’esempio di altre popstar come Rihanna e Beyoncè che sono nello stesso club anche grazie a progetti collaterali legati al mondo della moda e della bellezza.

"La velocità con cui Taylor sforna nuove canzoni, l'abilità di negoziare con i colossi dello streaming e l'astuta decisione di riregistrare i suoi primi sei album dopo lo scontro con l’ex etichetta discografica le hanno permesso di avere questo enorme successo finanziario in un momento in cui altri musicisti stanno perdendo terreno" si legge nell’articolo di Bloomberg.

Bloomberg ha valutato il suo catalogo arretrato a 400 milioni di Dollari, a cui si aggiungono 370 milioni di Dollari di biglietti per concerti e merchandising, 120 milioni di Dollari da Spotify e YouTube e più di 80 milioni di Dollari dalle royalties legate alla vendita della sua musica. A ciò si aggiungono 110 milioni di Dollari di case.

L’impatto dell’Eras Tour sull’economia mondiale e statunitense è stato importante: secondo alcune stime pubblicate lo scorso anno, i 53 concerti del suo tour hanno avuto un impatto da 4,3 miliardi di Dollari sul PIL americano.