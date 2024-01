Taylor Swift batte anche Elvis Presley: meglio di lei solo i Beatles

Il 2023 di Taylor Swift si è chiusa con una notizia che riassume a pieno l’anno della popstar dei record. La cantante americana infatti ha collezionato l’ennesimo record e superato un altro mostro sacro della musica mondiale.

La neo 34enne infatti ha superato il record precedentemente detenuto da Elvis Presley ed è diventata la cantante solista i cui album sono rimasti in testa per più settimane nella hit parade di Billboard.

Un record che è stato raggiunto grazie a 1989 (Taylor’s Version), che è stato pubblicato qualche mese fa e che si è immediatamente posizionato al primo posto della classifica di Billboard, consentendo alla cantautrice di superare le 67 settimane stabilite dal Re del Rock.

Il primato di Taylor Swift la pone al secondo posto di questa classifica particolare: al primo posto assoluto restano saldamente i Beatles che sono stati in prima posizione per ben 132 settimane.

La popstar detiene anche il record per il maggior numero di album che hanno debuttato consecutivamente al primo posto, 13, un dato frutto anche dell’opera di ri-registrazione dei primi dischi a seguito della vicenda che ha riguardato l’ex manager Scooter Brown.

Nel 2024, l’Eras Tour di Taylor Swift arriverà anche in Italia con una doppia data (già sold out da mesi) allo Stadio San Siro di Milano. I fan sono in attesa della Taylor’s Version di Reputation e sul web speculano sulla possibile data d’annuncio.