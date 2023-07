Taylor Swift, arriva la 'Taylor's Version' di Speak Now con 7 brani inediti

È disponibile dal 7 Luglio 2023 la “Taylor’s Version” di Speak Now, la versione ri-registrata dell’album che la popstar aveva originariamente lanciata nel 2010. La versione contiene tutte le 16 canzoni della versione originale più sette brani inediti incluse due collaborazioni con Haley Williams ed i Fall Out Boy.

Proprio Hayley Williams ed i suoi Paramore apriranno i concerti che Taylor Swift terrà a San Siro nel 2024: qualche giorno fa è stato annunciata una seconda data per il 14 Luglio, che si aggiunge a quella originariamente prevista per il 13 Luglio.

“Dal momento che Speak Now era tutto incentrato sul mio modo di scrivere canzoni, ho deciso di rivolgermi agli artisti che mi hanno influenzato maggiormente come parolieri in quel momento e chiedere loro di cantare nell’album” aveva affermato la superstar lo scorso mese, al momento dell’annuncio della nuova Taylor’s Version. La frontwoman dei Paramore è presente in “Castles Crumbling”, mentre i Fall Out Boy accompagnano la cantante in “Electric Touch”.

“Le canzoni che provenivano da questo periodo della mia vita erano contrassegnate dalla loro brutale onestà, confessioni diaristiche non filtrate e selvaggia malinconia” aveva commentato Taylor Swift, che è particolarmente legata alla storia che si cela dietro quest’album.

La Taylor's Version di Speak Now è disponibile su Apple Music, Spotify e le principali piattaforme di streaming.