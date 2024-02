Taylor Swift, nel nuovo album anche Post Malone e Florence + The Machine

Il nuovo album di Taylor Swift, The Tortured Poets Department, rappresenta senza dubbio uno degli appuntamenti di punta per il mercato discografico in questo 2024. Annunciato a sorpresa durante i Grammy’s, quando tutti i fan aspettavano la Taylor’s Version di Reputation, il disco della cantante americana sarà disponibile dal 19 Aprile.

Tenuto in segreto per due anni, ora si sta lentamente svelando dando il via ad analisi e teorie da parte degli Swifties. Nella notte, Taylor Swift ha diffuso nuove informazioni sul disco di inediti, che sarà composto da ben diciassette canzoni (compresa la bonus track The Manuscript).

Soprattutto, sono stati svelati i due featuring che saranno presenti nel disco: Taylor Swift infatti duetterà con Post Malone in “Fortnight” e con Florence + The Machine in “Florida!!!”. L’amicizia tra TayTay e Post Malone non è nuova ed i due sono stati ritratti più volte insieme durante eventi di gala e premiazioni.

Di seguito la tracklist completa, divisa in quattro lati dei due vinili.

Lato A

Fortnight (feat. Post Malone)

The Tortured Poets Department

My Boy Only Breaks His Favorite Toys

Down Bad

Lato B

So Long, London

But Daddy I Love Him

Fresh Out the Slammer

Florida!!! (feat. Florence + the Machine)

Lato C

Guilty as Sin?

Who’s Afraid of Little Old Me?

I Can Fix Him (No Really I Can)

loml

Lato D

I Can Do It With a Broken Heart

The Smallest Man Who Ever Lived

The Alchemy

Clara Bow

A queste si aggiungerà, come detto sopra, la bonus track “The Manuscript”.