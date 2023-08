Taylor Swift: 55 milioni di Dollari di bonus alla crew del suo Eras Tour

L’incredibile successo di Taylor Swift non si placa e la popstar con il suo spettacolare Eras Tour tira dritta ed in attesa di vederla in Italia il prossimo anno continua a macinare record su record di spettatori. La cantate ha voluto esprimere tutta la sua gratitudine non solo ai fan, ma anche alla crew che la accompagna nei suoi concerti.

Come osservato da People, Taylor Swift ha deciso di elargire un bonus da oltre 55 milioni di Dollari a tutte le persone he rendono possibili i suoi show, lodati in tutto il mondo e dai principali critici del settore per performance, scenografie, costumi, luci e durata (si superano ampiamente le 3 ore). Il quotidiano riferisce che tale bonus è stato dato a tutti: dai ballerini ai tecnici del suono, passando per coloro che lavorano al catering e chi monta il palco (che richiede due settimane di lavoro), oltre che i medici. A ciò si è aggiunto anche un bonus di 100mila Dollari ai circa 50 autisti che guidano i camion della produzione.

Di recente, Taylor Swift ha pubblicato la Taylor’s Version di Speak Now con sette brani inediti non presenti nella versione originale. L’artista farà tappa a San Siro il 13 e 14 Luglio 2024, ed ovviamente i biglietti per le due date sono già andati sold out.