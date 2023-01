Questo tavolino vanta il motore di una Ferrari 360: costa quanto una vera auto

Appassionati di motori, e in particolare di Ferrari, questo articolo è dedicato proprio a voi, voi che non vorreste separarvi mai dalle auto, neppure quando ve ne state tranquilli sul divano a guardare Netflix o a giocare con la PS5: qualcuno ha creato un tavolino da caffè con il motore di una Ferrari 360 Modena.

Avete letto bene, qualcuno ha piazzato una fine lastra di vetro e quattro piedi di metallo attorno al meraviglioso motore di una Ferrari 360 Modena, che ora avete la possibilità di portarvi in salotto. Il particolare tavolinetto infatti andrà all’astra grazie a Bonhams il prossimo 2 febbraio 2023 in seno all’evento Les Grandes Marques du Monde à Paris, che come potete immaginare si terrà a Parigi al Grand Palais Éphémère.

Si tratta di un grande evento dedicato soprattutto ai collezionisti del mondo automotive, i lotti infatti riguardano per lo più vere automobili da collezione e memorabilia di varie epoche (nel frattempo Barrett-Jackson vuole vendere una Ferrari F40 da 1.000 CV). In vendita ci saranno anche modelli da diversi milioni di euro, il tavolinetto Ferrari 360 invece vi costerà molto meno anche se non si può definire proprio “economico”: Bonhams conta di venderlo a una cifra compresa fra i 19.000 e i 25.000 dollari, insomma il prezzo di un’ottima utilitaria o di un crossover. Vorreste averlo nel vostro salotto?