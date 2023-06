Tatuaggi, allarme per gli inchiostri dall'FDA: 'possono trasmettere epatiti o AIDS'

Allarme da parte della Food And Drug Administration nei confronti dei tatuaggi. Negli USA la questione era finita agli onori della cronaca già qualche anno fa, ma ora se ne è tornato a parlare dopo un avvertimento della FDA.

Le preoccupazioni sono relative alla possibilità che gli inchiostri utilizzati dai tatuaggi possano provocare un aumento delle malattie ed infezioni della pelle dopo che sono stati trovati dei patogeni anche nelle boccette di colore.

L’FDA, nella fattispecie, è intervenuta con una guida inviata a produttori e distributori per consentire loro di riconoscere gli inchiostri potenzialmente pericolosi e contaminati, che potrebbero provocare problemi alla salute delle persone. L’allarme è urgente in quanto il 30% degli americani è tatuato, e proprio per tale motivo “è imperativo intervenire e fare tutti i passi necessari affinchè i tatuaggi siano privi di qualsiasi contaminazione”, soprattutto per tutelare le persone con patologie o con sistema immunitario già compromesso.

Attualmente il documento è da intendersi come una bozza, ma è atteso a stretto giro un documento definitivo.

L’FDA evidenzia come i tatuaggi evidenzino il deposito d’inchiostro da 1,5 a 2 millimetri sottopelle nel derma. Proprio quando gli aghi entrano a contatto con la pelle potrebbero provocarsi sanguinamenti visto che vanno a toccare i vasi sanguigni, motivo per cui è necessario assicurarsi che l’inchiostro non sia contaminato da patogeni o sostanze in grado di muoversi attraverso il sangue ed il sistema linfatico. Il pericolo è relativo alla trasmissione di epatiti o AIDS.