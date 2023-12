TasteAtlas Awards 23/24: i 100 migliori piatti al mondo. La Pizza non è prima

I TasteAtlas Award 23/24 non si sono limitati a classificare le 100 migliori cucine del mondo, ma anche le varie pietanze. Sempre sulla base delle valutazioni medie, è stata stilata la classifica dei 100 migliori piatti e, sorpresa delle sorprese, la Pizza non è prima sebbene abbia contribuito al primato italiano nella classifica generale.

Al primo posto, con una valutazione di 4,75 stelle, si è piazzata “Picanha” brasiliana, ovvero la bistecca di scamone, che ha preceduto il “Roti canai” thailandese, un tipo di pane dolce che si mangia anche in Malesia ma è uscito anche dai confini nazionali. A chiudere il podio è il “Phat Kaphrao” thailandese con 4,73 stelle e che consiste in un saltato in padella.



Per l’Italia, la Pizza Napoletana è quarta a 4,70, mentre le Pappardelle di Cinghiale si sono classificate all’undicesimo posto. Scendendo ancora di posizione, al 31esimo posto troviamo la Focaccia di Recco col Formaggio, mentre il Pesto alla Genovese è 35esimo. 51esimo posto per la Parmigiana alla Napoletana, 54esima posizione per le tagliatelle al ragù alla Bolognese, mentre in 56esima posizione ci sono le linguine allo scoglio. La pasta alla carbonara è solo 59esima, comunque distanziata dal ragù alla bolognese che è 61esimo, mentre le lasagne alla bolognese sono 68esime. Chiudono la classifica italiana il risotto ai funghi porcini (74eimo), il fritto misto (76esimo) e la bistecca alla fiorentina (96esima).