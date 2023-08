Taormina come Londra e Seul: arriva il primo Louis Vuitton Cafè d'Italia

È boom di visite per la Sicilia nel 2023. Nonostante gli incendi che hanno colpito l'isola, paralizzandone il traffico aereo, moltissimi turisti, sia italiani che esteri, si stanno recando sull'isola in vacanza. Alle mete più tradizionali dell'isola, però, oggi se ne aggiunge una del tutto nuova (e extralusso): il Louis Vuitton Cafè di Taormina.

Il locale sarà il primo Cafè di Louis Vuitton in Italia, dopo che diverse sedi della catena super-lusso sono comparse negli ultimi anni in località come Londra, Seul, Parigi e Saint-Tropez. La location italiana prescelta per il Cafè sarà quella di Corso Umberto I, nel cuore di Taormina, uno dei punti più amati dai turisti che si recano ogni anno in Sicilia.



A gestire il locale è il team del Grand Hotel Timeo, della catena Belmond Hotels, anch'esso incastonato nel cuore della località di mare siciliana. Il Cafè si trova al primo piano della boutique di Taormina di Louis Vuitton: sorseggiando un caffè o un drink, dunque, sarà possibile ammirare i nuovi capi d'abbigliamento del marchio francese, compresa la più recente collezione Louis Vuitton By The Pool.



Inoltre, il Louis Vuitton Cafè by Timeo è una location di relax, che desidera unire lo stile elegante e raffinato della maison di alta moda con il gusto e la tradizione della Sicilia. I caratteri artistici, culturali e architettonici dell'isola, così, si uniscono a quelli che hanno reso inconfondibile il marchio Louis Vuitton su scala globale, creando una composizione impossibile da replicare in qualsiasi altra parte del mondo.



Il Cafè Louis Vuitton offre sia cucina dolce che salata, con una serie di opzioni leggere basate sui prodotti del territorio: si parte dai croissant alla crema di pistacchio per passare agli arancini e alla cassata. Il menù alla carta si combina con quello dei drink: entrambi sono stati realizzati dallo chef Roberto Toro e sono disponibili tutto il giorno. Dalle 18:00 alle 22:00, invece, è possibile degustare un aperitivo con le creazioni dolci e salate di chef Toro.