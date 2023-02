A chi è dedicata Tango di Tananai a Sanremo 2023? La storia di Olga, Maxim e Liza

Alzi la mano chi si aspettava almeno un occhio nero e una manica strappata quando è stato chiamato in gara Tananai a Sanremo 2023. Così non è stato e, allo stesso modo, la sua "Tango" ci mostra un lato del cantante milanese che in molti forse non conoscevano.

Chi ha fatto conoscenza con Tananai solo nella kermesse canora del 2022, si ricorderà l'irriverenza della sua "Sesso occasionale", arrivata ultima ma poi divenuta Disco di Platino oltre che un vero e proprio successo commerciale.

Se Fedez con le sue stoccate a Sanremo 2023 ha toccato temi come l'attualità e la politica, Tananai, al secolo Alberto Cotta Ramusino, si è presentato sul palco dell'Ariston con giacca, camicia e fiore all'occhiello per proporci una ballata toccante e profonda, su amore, lontananza e la follia della guerra in Ucraina. Ecco il testo completo:

"Non c’è un amore senza una ragazza che pianga

Non c’è più telepatia

È un’ora che ti aspetto

Non volevo dirtelo al telefono

Eravamo da me, abbiamo messo i Police

Era bello finché ha bussato la police

Tu, fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta

Così non ti offro da bere e non ti ho conosciuta

Ma ora addio, va bene amore mio

Non sei di nessun altro

E di nessuna io

Lo so quanto ti manco

Ma chissà perché Dio

Ci pesta come un tango

E ci fa dire

Amore tra le palazzine a fuoco

La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

È bello, è bello, è bello

È bello stare così

Davanti a te in ginocchio

Sotto la scritta al neon di un sexy shop

Se amarsi dura più di un giorno

È meglio, è meglio

È meglio che non rimani qui

Io tornerò un lunedì

Come si salva un amore se è così distante

È finita la poesia

È un anno che mi hai perso

È quel che sono, non volevo esserlo

Eravamo da me, abbiamo messo i Police

Ridevamo di te che mi sparivi nei jeans

Tu, fammi tornare alla notte che ti ho conosciuta

Così non ti offro da bere e non ti ho conosciuta

Ma ora addio, va bene amore mio

Non sei di nessun altro

E di nessuna io

Lo so quanto ti manco

Ma chissà perché Dio

Ci pesta come un tango

E ci fa dire

Amore tra le palazzine a fuoco

La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

È bello, è bello, è bello

È bello stare così

Davanti a te in ginocchio

Sotto la scritta al neon di un sexy shop

Se amarsi dura più di un giorno

È meglio, è meglio

È meglio che non rimani qui

Io tornerò un lunedì

Ma non è mai lunedì

Qui non è mai lunedì

Amore, tra le palazzine a fuoco

La tua voce riconosco

Noi non siamo come loro

È meglio, è meglio

È meglio che non rimani qui

Io tornerò un lunedì

Ma non è mai lunedì"

L'idea dell'artista era quella di raccontare le difficoltà degli amori a distanza, che possono sopravvivere solo grazie ai piccoli gesti e che si nutrono con voracità di momenti rubati "sotto la scritta al neon di un sexy shop" o "tra le palazzine a fuoco".

Ma cosa c'entra l'Ucraina? Per rispondere a questa domanda, vi lasciamo il link al video ufficiale pubblicato dall'artista proprio il 9 febbraio sul suo profilo YouTube, mentre in calce trovate la sua esibizione durante la seconda serata del Festival. Tananai ha spiegato che l'idea per il video è nata in seguito all'inizio della lavorazione del testo, dopo aver ascoltato la storia di Olga, Maxim e di loro figlia Liza. Lui al fronte, loro in Italia, sperando di riabbracciare un padre e un marito, una famiglia lacerata dalla guerra ma che si nutre di piccole cose.

Il video è proprio questo, il racconto della loro storia d'amore illustrato attraverso una lunga serie di videochiamate tra i due. Un pugno allo stomaco, ma anche la dura realtà che è piovuta dal cielo per milioni di persone per colpa di quell'atto scellerato chiamato guerra.