Tra talento, design e idee rivoluzionarie: torna il James Dyson Award

Anche per il 2023 la James Dyson Foundation ha finanziato l’ambito premio che mira a premiare gli inventori, ingegneri e designer più talentuosi sulla piazza, con in palio premi in denaro per finanziare i propri progetti da 5.700 euro a 34.000 euro.

Le candidature sono aperte e si potrà partecipare fino al 19 luglio 2023, dopodiché i premi verranno distribuiti a scaglioni. Dapprima verranno annunciati i vincitori nazionali e i finalisti internazionali e solo in un secondo momento verranno premiati il miglior progetto internazionale e il miglior progetto per la sostenibilità.

La ricetta per il successo

Per darci testimonianza di quali siano i progetti più interessanti sia in generale che in tema di ecologia e sostenibilità, ma anche per mostrarci cosa significhi per la propria idea ottenere questo riconoscimento - e finanziamento - la James Dyson Foundation ci ha invitati a una tavola rotonda virtuale insieme a due vincitori delle passate edizioni, ovvero Judit Giró Benet e Jerry de Vos, rispettivamente ideatori di The Blue Box e Plastic Scanner. The Blue Box è un dispositivo rivoluzionario che sfrutta l’IA per l’identificazione del tumore al seno in maniera non invasiva, direttamente a casa. Proprio la Benet, vincitrice del premio internazionale nel 2020, ha spiegato come l’idea, da sola, potrebbe non bastare per riuscire a dare una forma ai propri sogni e alle proprie invenzioni.

Plastic Scanner, che invece ha vinto il premio per la sostenibilità nel 2021, fa proprio ciò che promette il nome: è un dispositivo progettato per riconoscere la plastica che può essere riciclata; un progetto open-source geniale, che mira a mettere nelle nostre mani le tecnologie utilizzate nei centri di stoccaggio europei per riconoscere i polimeri riciclabili da quelli che non possono essere rigenerati. La testimonianza dei giovani Benet e de Vos ci racconta come un trampolino come il James Dyson Award possa rivelarsi determinante non tanto per la base economica, ma più che altro per l’esposizione mediatica e, quindi, per lo sviluppo finale del progetto. Un finanziamento come quello del premio Dyson non è detto che possa bastare, soprattutto in campo medico e ambientale, dove la sperimentazione da sola può richiedere ingenti quantità di tempo, denaro e personale, ma rappresenta un punto d’inizio per attirare finanziatori e professionisti che possano contribuire a portare a termine l’idea. Conoscere la tecnologia, saperla approcciare, ma anche tanta, tantissima testardaggine: sono queste le vere caratteristiche di un giovane ingegnere o, per citare James Dyson, "il James Dyson Award premia coloro che hanno la perseveranza e la tenacia di dare vita alle proprie idee".

Le candidature sono aperte e non vediamo l'ora di scoprire quali saranno i progetti più entusiasmanti del 2023.