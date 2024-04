Tagliatelle del supermercato: Altroconsumo promuove le migliori d'Italia

Dopo averci suggerito i migliori supermercati d'Italia con un'attenta analisi sul campo, Altroconsumo torna tra gli scaffali del reparto alimentari per mettere alla prova le migliori tagliatelle secche all'uovo, valutandone persino la composizione in laboratorio.

Le marche messe alla prova da Altroconsumo sono un totale di quindici. La valutazione parte da un aspetto legale: il limite stabilito di uova presenti e il tipo di farina. Secondo il Dpr 187/2001, infatti, le tagliatelle devono essere impastate con semola di grano duro e, per Kg di farina, almeno con quattro uova di gallina (almeno 200 grammi di uova).

E qui iniziano le prime tegole, poiché uno dei prodotti analizzati sembra non rispettare la normativa. Stando alle analisi di laboratorio, effettuate quantificando la presenza di steroli, l'organizzazione spiega di aver rilevato un quantitativo inferiore rispetto al minimo nelle tagliatelle Giglio - Le Sfogliatelle, mentre la sufficienza piena per quattro uova esatte è stata raggiunta da diversi brand, come Coop, Divella e Belli. Eccellenza per Luciana Mosconi e Pasta di Camerino, che invece utilizzano rispettivamente sette e otto uova per Kg, raggiungendo ben 5 stelle.

Insufficienza anche per le tagliatelle Carrefour Original n. 224, ma per la presenza di un'elevata quantità di ocratossina A. Ma alla fine dei test, quali sono risultate le migliori in assoluto?

Il primo posto, con 69 punti totali, se lo aggiudicano proprio le tagliatelle all'uovo Luciana Mosconi, mentre il miglior acquisto sono le tagliatelle De Cecco n. 304 (66 punti) e le tagliatelle 288 Coop (64 punti), con un prezzo a confezione inferiore in relazione alla qualità.

Sul podio anche le tagliatelle Belli, al secondo posto con 68 punti, mentre il terzo posto è occupato proprio dalle De Cecco. Il quarto posto se lo aggiudicano Le Emiliane Barilla (65 punti) seguite dalle tagliatelle Coop 288.

Seguono in ordine Le Mantovanelle Le Mulinette 104 (62 punti), La pasta di Camerino (59 punti), le tagliatelle all'uovo Selex (59 punti), le tagliatelle Tre Mulini EuroSpin (59 punti), le tagliatelle all'uovo Divella n. 95 (58 punti), le tagliatelle Granoro Dedicato n. 116 (58 punti), la tagliatella 37 Dallari (54 punti), le tagliatelle all'uovo Conad (51 punti), le Carrefour Original n. 224 (49 punti) e le Giglio - Le Sfogliatelle (48 punti).

Al netto delle bocciature in specifici aspetti del test, gli chef di Altroconsumo hanno comunque sottolineato come nessuna delle tagliatelle dei test sia risultata davvero sgradevole all'assaggio. Per leggere lo studio potete fare riferimento al link che trovate più in basso.

