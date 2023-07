TAG Heuer, ecco il nuovo Carrera Skipper ispirato ai classici degli anni '60

Con una combinazione di colori pressoché inconfondibile, fa il suo debutto sul mercato il nuovo TAG Heuer Carrera Skipper, ispirato ai classici di fine anni '60: dopo il racing dei TAG Heuer ispirati al GP di Monaco, ecco il nuovo timepiece in pieno stile "regatta".

Per trovare le radici di questo intramontabile design dobbiamo tornare indietro fino al 1968, con una serie originale che ha continuato a convincere per più di un decennio, esattamente fino al 1983.

A 40 anni esatti da quel momento, lo Skipper di TAG Heuer torna in catalogo come cronografo da yachting completo e migliorato, rispondendo a un forte ritorno di fiamma da parte di appassionati e collezionisti, proponendo un particolare modello dotato di ampio quadrante concavo al bordo e vetro "a goccia" per garantirne una visibilità totale. Il diametro è di 39 millimetri mentre il movimento TH20-06 con carica bidirezionale garantisce affidabilità in ogni condizione, in tandem con una riserva da 80 ore. La cassa, naturalmente, è in acciaio.

I colori ricalcano i caratteri identitari del brand e della serie, con un fondo blu e i dialer colore foglia di tè.

Presentato proprio a luglio 2023, la disponibilità del modello è immediata e anche sul portale italiano è possibile completare l'acquisto a un prezzo di listino di 6.850 euro, IVA inclusa e astuccio da viaggio in omaggio.