Taco Bell e Paris Hilton insieme per una campagna decisamente... 'hot'

Mentre Burger King lancia i panini di Barbie, un'altra grande catena di fast food ha deciso di rivolgersi ad una testimonial d'eccezione per il suo nuovo menù "hot". Addirittura, a questo giro è stata nientemeno che Paris Hilton a diventare il "volto" di Taco Bell negli Stati Uniti.

L'ereditiera più famosa del mondo, reduce da uno scandalo che ha infiammato Hollywood negli scorsi mesi, è diventata la testimonial del "Volcano Menu" di Taco Bell, la popolare catena americana di fast food specializzati in cibo tex-mex. Hilton è comparsa in una serie di pubblicità di Taco Bell, che sono state diffuse sui canali social della compagnia e che stanno apparendo già da qualche giorno sulle TV di tutti gli Stati Uniti.

Sfortunatamente, la scelta di giocare sul doppio senso della parola "hot", con dei riferimenti neanche troppo velati alla sfera sessuale e ai contenuti "piccanti" per adulti, non sembra essere piaciuta molto ai consumatori e ai fan di Paris Hilton. L'ereditiera ha addirittura aperto una "Hot Line di consigli" per i clienti di Taco Bell, che viene descritta come la "prima Hot Line pre-registrata nella storia della compagnia".

Ovviamente, nella campagna di "piccante" non c'è nulla, a parte qualche allusione. Contattando la Hot Line (sì, negli Stati Uniti è stato aperto un numero di telefono dedicato) potrete semplicemente ascoltare i consigli di vita di Paris Hilton, ovviamente tutti pre-registrati, con frasi come "nutri le tue amicizie: gli amici sono importanti, compra loro dei tacos" o "compra Taco Bell, non farti la frangia". Allo stesso numero di telefono, poi, potrete ordinare il vostro Volcano Menu di Taco Bell o ascoltare la voce dell'ereditiera che vi leggerà l'intero menù della catena di fast food.

Se vi trovate negli Stati Uniti d'America, il numero da chiamare è 1-844-THTS-HOT: premendo 6 sul tastierino numerico del vostro smartphone dopo aver effettuato la chiamata, inoltre, potrete ascoltare, oltre ai consigli di vita di Paris Hilton su cioè che è hot e ciò che non lo è, anche una breve anteprima del brano "Hot One", il nuovo singolo dell'ereditiera in uscita nei prossimi giorni.