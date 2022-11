La nuova t-shirt Diadora che omaggia le vittorie Ducati in MotoGP

Il 2022 si è dimostrato un anno memorabile per Ducati, che in MotoGP ha vinto la bellezza di tre titoli: Mondiale Piloti con Francesco Bagnaia, Mondiale Squadre e Mondiale Costruttori. Un trionfo che ora Diadora celebra con una t-shirt dedicata.

Diadora è fornitore ufficiale dell'abbigliamento tecnico del Ducati Lenovo Team, nella sezione apposita del sito ufficiale (la trovate qui: Diadora x Ducati Corse) trovate diversi prodotti "replica" di quelli ufficiali, pensiamo alla felpa Half-zip MGP22, alla giacca a vento MGP22 ma soprattutto alle scarpe Ducati Veloce con tomaia di colore rosso.

Da oggi alla collezione si aggiunge anche la t-shirt Ducati Campione MGP22, maglia celebrativa che costa 42 euro. Il materiale è 100% cotone, la maglietta è inoltre stampata sia davanti che dietro. Cinque le taglie disponibili: S, M, L, XL e XXL, mentre il colore è unico ed è ovviamente rosso. I 42 euro richiesti possono anche essere divisi in tre rate grazie a Klarna, che permette di acquistare prodotti in tre rate senza interessi - dunque in questo caso andreste a spendere 14 euro per tre mesi.

Il tutto in attesa di scoprire quali saranno i prodotti della stagione 2023, che Ducati correrà anche in MotoE (abbiamo visto la Ducati V21L a EICMA 2022), il mondiale delle moto elettriche. La Casa di Borgo Panigale fornirà tutte le moto in gara.