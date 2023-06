Sylvester Stallone ha svelato la sua dieta per Rocky III: 'ho mantenuto il grasso al 2,8%'

Non è passato molto da quando Schwarzenegger ha fornito qualche consiglio su come allenarsi in maniera efficace, ed oggi siamo qui a parlare di un altro grande protagonista del grande schermo: Sylvester Stallone.

L’attore, che ha dato il volto a Rocky Balboa e John Rambo, in un’intervista al Wall Street Journal ha svelato la dieta a cui si è sottoposto durante e prima le riprese per Rocky III, che gli ha consentito di mantenere una percentuale di massa grassa solo del 2,8%.

“La mia intera colazione era composta da due piccoli biscotti di farina d’avena fatti con riso integrale, e 10 tazze di caffè. Volevo mantenere il mio grasso corporeo al 2,8%” ha affermato Stallone.

“Stavo per dimenticare il mio numero di telefono. Mangiavo solo tonno. La mia memoria era distrutta, era completamente sparita. Avevo un sacco di problemi fisici deblitanti, ma era per la causa” ha continuato.

Come osservato da Men’s Health, durante i suoi oltre 50 anni di carriera, Stallone ha messo il suo corpo duramente sotto pressione e nell’intervista ha spiegato che ha subito “cinque operazioni alla schiena, due alle spalle, tre al collo” e si è operato ad entrambe le ginocchia, al punto che ha scherzato dicendo che è “quasi bionico”.