SwissReLux: nuove date per la prima edizione della Borsa dell'orologio di secondo polso

Su queste pagina vi avevamo già parlato di SwissReLux, prima edizione della Borsa mercato dell'orologio ricondizionato: inizialmente l'evento era programmato per la primavera, l'organizzazione ha ora diffuso un comunicato per annunciare nuove le nuove date autunnali.

SwissReLux si terrà in Svizzera, a Lugano, dal 12 al 15 ottobre 2023, quattro giornate di mostra mercato dedicate agli orologi, tra pezzi vintage, segnatempo ricondizionati, pezzi da collezione e da investimento di brand e maison di fama internazionale.

L'organizzazione fa sapere che "l'evento 100% Swiss Made sarà un punto di riferimento internazionale per i watch lovers, i collezionisti e appassionati in cerca di novità, professionalità e unicità per l’acquisto di pezzi unici e di valore proprio a ridosso delle festività natalizie."

In contemporanea con SwissReLux si svolge LuganoLifeStyle, evento che tradizionalmente attira un pubblico di oltre 40.000 visitatori. Durante i quattro giorni della manifestazione non mancheranno talk, incontri e corsi sull'orologio vintage e moderni, con l'intervento di esperti, influencer e rivenditori.

Si tratta dunque di un evento di primaria importanza per tutti gli appassionati di orologi vintage e di secondo polso, con la possibilità di vedere e toccare con mano pezzi iconici dell'orologeria e una buona occasione per entrare a contatto con una rete di appassionati ed esperti del settore.