SwissReLux: prima edizione della borsa mercato dell'orologio da collezione ricondizionato

Siete appassionati e collezionisti di orologi? Appuntamento a Lugano dal 21 al 23 aprile con SwissReLux, prima edizione della borsa mercato dell’orologio da collezione e raro ricondizionato.

SwissReLuxe nasce con l’obiettivo di porsi come evento di riferimento nel panorama mondiale per gli appassionati e per i collezionisti di orologi vintage e ricondizionati, un settore quello del Resale Luxury Watches, che continua a crescere su base annua con vendite in aumento e numeri in crescita.

SwissReLux è dunque una buona occasione per poter entrare direttamente in contatto con i più importanti e qualificati esperti del settore, per poter acquistare pezzi rari e unici dei brand più esclusivi dai migliori rivenditori e far valutare i propri pezzi oltre che aggiornarsi sulle novità e sui trend dell'orologio vintage ricondizionato, con gioiellieri ed antiquari provenienti da tutto il mondo, collezionisti esperti, Maison e professionisti del settore.

La prima edizione di SwissReLux si svolge dal 21 al 23 aprile 2033 presso il Centro Esposizioni di Lugano, in una cornice espositiva di prestigio pensata per dare massimo risalto ad un evento di questo genere. Sul sito di SwissReLux trovate tutte le informazioni sulla location, le indicazioni per raggiungere facilmente il Centro Esposizioni di Lugano, i contatti dell'organizzazione, la lista degli espositori e il programma della manifestazione.