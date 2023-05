Gli Swedish House Mafia hanno pubblicato il nuovo singolo 'See The Light'

Il supergruppo di dj svedese degli Swedish House Mafia hanno pubblicato la prima canzone tratta dall’LP della colonna sonora del nuovo Formula 1 di EA Sports. Si chiama “See The Light” ed ha debuttato durante un recente djset che i tre hanno tenuto all’ULTRA Music Festival di Miami.

Il timing dell’annuncio non è casuale visto che nel weekend si è corso il Gran Premio di F1 di Montecarlo, vinto da Max Verstappen e costellato dall’ennesima prestazione disastrosa delle Ferrari di Leclerc e Sainz.

In singolo è caratterizzato da un ritmo veloce che precedono l’ingresso di sintetizzatori e le voci di Steve Angello, Axwell e Sebastian Ingrosso, ma è presente anche una breve traccia di Fridayy.

I tre si sono anche esibiti a sorpresa all’E1 di Londra lo scorso 27 Maggio 2023, ed hanno accolto i presenti calorosamente affermando che “ci è mancata la nostra famiglia britannica e non vediamo l’ora di tornare per celebrare l’uscita e il nuovo capitolo di quello che verrà”. Il 28 Maggio 2023 invece si sono esibiti sul palco del Creamfields South.

See The Light degli Swedish House Mafia e Fridayy è disponibile per l’ascolto sulle principali piattaforme di streaming musicale, come Spotify. Non è chiaro se in lavorazione ci sia un nuovo album in studio, dopo Paradise Again pubblicato lo scorso anno.