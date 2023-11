Swatch x Simpson: quando escono, quanto costano e dove si comprano i nuovi orologi

A inizio novembre è stata annunciata la collezione Swatch x Simpson con il lancio di un orologio dedicato alle ciambelle Donuts, oggi la casa svizzera annuncia due nuovi modelli della collaborazione, ecco tutto quello che c'è da sapere.

Sono attualmente tre i modelli della collezione Swatch x Simpson, denominati Wondrous Winter Wonderland, Tidings of Joy, Seconds of Sweetness, tutti e tre già in vendita online e nei negozi Swatch. Tutti gli orologi della serie The Simpsons Collection sono al quarzo, impermeabili fino a 3 bar, con cinturini in silicone, fibbia in plastica e cassa con materiale di origine biologica.

Wondrous Winter Wonderland

Questo orologio presenta una cassa in plastica con cinturino in silicone abbinato e quadrante stampato con tutti i membri della famiglia Simpson in versione natalizia. Costa 105 euro sul sito di Swatch.

Tidings of Joy

Orologio che gioca sui toni dell'azzurro con il quadrante che raffigura Bart, Lisa e Maggie in versione natalizia, con lancette rosse fluorescenti, arricchito da passante del cinturino di colore blu scuro e fibbia rossa per un ulteriore tocco natalizio. Costa 95 euro sul sito di Swatch.

Seconds of Sweetness

Cassa gialla e decorazioni rosa per l'orologio più dolce della collezione, ispirato alle donuts alla fragola tanto amate da Homer Simpson. Costa 95 euro, disponibile anche in versione con SwatchPay integrato a 115 euro.