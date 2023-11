Swatch x Simpson: l'orologio è realtà, la nuova collaborazione fa impazzire il mondo

Dopo le collaborazioni Swatch x Omega e Swatch x Blancpain, il gruppo svizzero annuncia un nuovo progetto, un orologio dedicato ad una delle serie TV animate più famose di sempre: parliamo ovviamente dei Simpson, la mitica famiglia di Springfield si prepara a festeggiare il Donut Day.

Swatch introduce questo orologio con un breve post sui social: "Amanti dei donut siete pronti? Swatch presenta The Simpsons e il donut perfetto. Giusto in tempo per la Giornata Internazionale della Ciambella!"

Giornata Internazionale della Ciambella? Non vi stiamo prendendo in giro, si tratta di una ricorrenza che si celebra davvero nella giornata del 5 novembre, dunque tra pochissimi giorni il nuovo orologio Swatch x Simpson dovrebbe essere messo in commercio. Al momento non sappiamo il prezzo e nemmeno se si tratti di una edizione limitata, disponibile magari solamente in alcune boutique Swatch selezionate, ne sapremo di più nelle prossime ore.

Il breve video condiviso da Swatch ci permette di dare un primo sguardo all'orologio con cinturino, quadranti e cassa di colore giallo decorati con l'immagine di una gustosa ciambella con la glassa rosa. Anche la confezione sembra riprendere lo stesso schema di colori presentando il logo Swatch e The Simpsons in evidenza su un vistoso sfondo rosa, a meno che non si tratti di una confezione placeholder e non ufficiale realizzata solo per la clip promozionale.