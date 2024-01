Swatch festeggia San Valentino con i nuovi orologi loves The Simpson: ecco quanto costano

Dopo la collezione natalizia Swatch x Simpson arriva ora una nuova collaborazione: la capsule collection Swatch loves The Simpsons è composta da due orologi dedicati alla festa di San Valentino e personalizzate con le immagini della famiglia più amata del piccolo schermo.

Il primo modello della collezione si chiama Sweet Embrace e costa 110 euro, un vero inno all'amore e al romanticismo con cinturino, cassa e quadrante di un bel rosso passione: sul dial troviamo inoltre una stampa di Homer e Marge ritratti in un momento di passione. Il secondo modello invece è Angel Bart e costa 100 euro, interamente di colore azzurro, il quadrante ritrae Bart in versione cupido pronto a scagliare la freccia dell'amore.

Entrambi i modelli presentano una cassa in materiale di origine biologico, cinturino in silicone con fibbia in plastica e movimento al quarzo, impermeabilità garantita fino a 3 bar. Due orologi dedicati alla festa più romantica dell'anno e impreziositi dalle grafiche a tema Simpson, inoltre anche le confezioni sono personalizzate e rispecchiano il disegno e i colori del quadrante.

Una idea regalo sicuramente gradita per la vostra dolce metà. Restando in casa Swatch, avete già visto il nuovo Moonswatch Snoopy? Non sappiamo se uscirà in tempo per San Valentino ma certamente ci speriamo.