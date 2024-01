Swatch festeggia l'anno del drago con una nuova collezione di coloratissimi orologi

Il 9 febbraio 2024 inizia l'anno del drago secondo l'astrologia cinese e Swatch festeggia questa ricorrenza con una nuova collezione di orologi già in vendita online e nei negozi con prezzi a partire da 90 euro.

La collezione dedicata all'anno del drago si compone di cinque orologi che simboleggiano forza, energia e buona sorte, queste le caratteristiche che nell'astrologia orientale caratterizzano l'anno del drago. Il modello Dragon Motion presenta cinturino e quadranti rossi con cassa color oro e una decorazione che ritrae un drago rosso, c'è poi il modello Dragon in Cloud della collezione Big Bold, con cinturino e cassa trasparente e quadrante color argento.

Dragon In Wind PAY è invece caratterizzato da cinturino e cassa di colore nero con il supporto alla tecnologia Swatch PAY per pagare tramite tecnologia contactless direttamente dal polso. Dragon in Waves si distingue invece per colori neon brillanti e vivaci tra cui blu, verde e giallo. Infine, Dragon in Gold presenta cinturino, cassa e quadrante color oro per un tocco di stile che non passa inosservato. Potete comprare gli orologi della serie Year of the Dragon direttamente sul sito di Swatch, i prezzi partono da 90 euro per il modello Dragon in Waves e arrivano fino ai 220 euro della referenza Dragon in Motion.