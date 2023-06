In Svezia quasi nessuno fuma più sigarette: il confronto con l'Italia fa paura

Mentre il Canada intensifica la guerra al fumo, un Paese europeo sembra aver vinto la sua battaglia contro le sigarette. Stiamo parlando della Svezia, che presto diventerà "smoke-free", dal momento che il consumo di tabacco entro i suoi confini nazionali ha raggiunto il minimo storico.

Mentre l'Organizzazione Mondiale della Sanità festeggia il "No Tobacco Day", che si è tenuto il 31 maggio scorso, Stoccolma svela di essere vicinissima a diventare il primo Paese "Smoke-Free" in Europa e nel mondo. Per definirsi tale, uno Stato non può avere più del 5% della sua popolazione che si definisce "fumatore abituale", consumando cioè almeno una sigaretta al giorno.

Al momento, spiega il TIME, solo il 5,6% degli svedesi al di sopra dei 15 anni fuma almeno una sigaretta al giorno: il dato indica che un ulteriore abbassamento sotto la soglia-limite del 5% non è così impossibile da raggiungere, e potrebbe fare della Svezia un precedente virtuoso nella lotta globale al fumo. In Europa, il dato medio di fumatori abituale (calcolato sui 27 Paesi membri dell'Unione Europea) è del 18,5%.

In Italia, intanto, le cose vanno nettamente peggio: un rapporto dell'ISS del 2022, infatti, spiega che il 24,2% della popolazione fuma abitualmente, mentre poco meno del 15% della popolazione è composto da ex-fumatori. I "non-fumatori", intesi come coloro che non hanno mai fumato abitualmente sigarette in vita propria, sono il 61% circa della popolazione.

Il dato italiano è molto simile a quello svedese di vent'anni fa, quanto il 20% dei cittadini fumava ogni giorno prodotti a base di tabacco. Benché già all'epoca tale percentuale fosse piuttosto bassa a confronto con il resto del mondo, le autorità di Stoccolma hanno perseguito diverse politiche anti-tabacco molto aggressive negli ultimi anni. La pandemia da Coronavirus, poi, ha portato ad un repentino calo del numero di fumatori, mentre la diffusione delle alternative alle sigarette ha fatto il resto.

In Svezia, in particolare, molti osservano che il merito del declino del consumo di tabacco dipenderebbe (anche) dalla diffusione delle "snus", sigarette considerate "alternative" dalle autorità di Stoccolma a quelle vere e proprie, prive di nicotina e di tabacco, che però nel resto d'Europa sono considerate illegali.